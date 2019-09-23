23.09.2019 15:14 170

Вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в корпоративный долг достигли исторического максимума, сообщает «Коммерсант» .

Впервые за пять лет корпоративные облигации заняли больше половины в портфелях пенсионных накоплений частных фондов, свидетельствует статистика ЦБ. В первом полугодии на такие бумаги пришлось 51,6% всех инвестиций в рамках обязательного пенсионного страхования НПФ, что почти на 4 процентных пункта больше, чем кварталом ранее. В абсолютном выражении вложения в облигационный долг компаний выросли на 137,2 млрд рублей.

Основной переток средств в корпоративный долг был обеспечен за счет сокращения инвестиций в облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации субъектов федерации. Как пояснили в ЦБ, этому могли способствовать продолжающийся рост спредов между доходностями корпоративных и государственных облигаций, а также успешное прохождение фондами регуляторного стресс-тестирования.

Также частичный отток пенсионных накоплений из ОФЗ во II квартале был обеспечен перетоком инвестиций в акции. Участники рынка объясняют это масштабными дивидендными выплатами российских компаний.

Ожидается, что в III квартале тенденция по сокращению вложений НПФ в акции продолжится. Однако привлекательность корпоративных бондов по сравнению с ОФЗ уже не такая высокая, как в середине года.