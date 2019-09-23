23.09.2019 20:00 167

С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Сейчас при взыскании по долгам за счет заработной платы и пенсий остающиеся у должников средства могут оказаться меньше прожиточного минимума. Граждане в этом случае рискуют остаться без средств для пропитания, напомнил глава Минэкономразвития. На изменение этой ситуации как раз и направлена инициатива парламентариев.

Предложенный депутатами механизм реализации принципа обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера ежемесячных доходов, необходимого для жизни его самого и родственников, находящихся на иждивении, был доработан на площадке правительства, уточнил Орешкин.

Как ранее сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, поправки, позволяющие оставлять должникам средства на существование, уже внесены на рассмотрение правительства. Предполагается, что изменения внесут в законы "Об исполнительном производстве", "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", "О страховых пенсиях", "О несостоятельности (банкротстве)" и в Трудовой кодекс РФ.

Юлия КРИВОШАПКО

