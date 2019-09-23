23.09.2019 21:05 138

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Угрозы торговле — это самое большое препятствие для мировой экономики, но крупнейшая экономика мира — США остается в хорошем состоянии, сказала в интервью CNBC в понедельник будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Лагард, возглавлявшая Международный валютный фонд с 2011 года, сказала CNBC, что тарифы, введенные Соединенными Штатами и Китаем, как ожидается, снизят темпы роста мировой экономики на 0,8% в 2020 году.

В то же время Лагард сказала, что экономика США продолжает расти. "Она в очень хорошем состоянии", — сказала Лагард в интервью, записанном в пятницу.

Андреа ШАЛАЛ, Лиза ЛАМБЕРТ