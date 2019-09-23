Британская Thomas Cook объявила о ликвидации, оставив за границей сотни тысяч туристов

23.09.2019 21:12 172

ЛОНДОН (Рейтер) — Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации в понедельник, оставив в подвешенном состоянии сотни тысяч отдыхающих по всему миру и спровоцировав крупнейшую в истории операцию по возвращению британцев из-за рубежа в мирное время.

По путевкам компании, которая начала свою деятельность в 1841 году, за границей сейчас находятся 600.000 человек, вынуждая правительства и страховые компании координировать масштабную спасательную операцию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал вернуть британских туристов домой и сообщил, что правительство отклонило просьбу Thomas Cook о спасении на сумму около 150 миллионов фунтов стерлингов ($187 миллионов), поскольку это создало бы "моральный риск".

К краху Thomas Cook привел долг в размере $2,1 миллиарда, накопленный в результате череды неудачных сделок. В то же время по компании ударили внешние факторы, такие как попытка госпереворота 2016 года в Турции, одном из главных направлений туроператора, и аномальная жара в 2018 году в Европе, снизившая спрос на путевки за границу.

Чтобы избежать банкротства, компании удалось договориться с банками и крупнейшим акционером, китайской Fosun, о плане спасения на сумму 900 миллионов фунтов. Однако кредиторы, ссылаясь на обеспечение функционирования компании в зимний период, запросили еще 200 миллионов.

В ходе переговоров в выходные Thomas Cook не удалось договориться о дополнительном финансировании.

Глава Thomas Cook Питер Фанхаузер заявил, что банкротство компании вызывает глубокое сожаление.

Объявление о ликвидации компании спровоцировало тревогу в гостиницах, а некоторых туристов попросили заново оплатить проживание.

"Я не собираюсь платить за свой отпуск снова", — сказал Рейтер англичанин Дэвид Мидсон в одном из отелей греческого Корфу.

Принудительная ликвидация затронула не только путешественников, но и 21.000 сотрудников Thomas Cook, сайты бронирования по всему миру, операторов кредитных карт и других туроператоров, пользующихся авиаперевозчиками, принадлежащими британской фирме.

Популярные направления, такие как Греция и Турция, предупредили о возможных последствиях для владельцев гостиниц.

"Я хотел бы извиниться перед миллионами наших клиентов и тысячами сотрудников, поставщиков и партнеров, которые поддерживали нас на протяжении многих лет", — сказал Фанкхаузер.

Управление гражданской авиации Великобритании сообщило, что у регулятора и правительства есть парк самолетов, готовых в ближайшие две недели доставить домой более 150.000 британских клиентов компании.

Крах Thomas Cook в более долгосрочной перспективе может также затронуть туристические сектора в крупнейших направлениях компании, таких как Испания и Турция, лишить доходов поставщиков топлива и нанести новый удар по розничной отрасли Британии в результате закрытия сотен турагентств.

($1 = 0,8016 фунта)

Кейт ХОЛТОН