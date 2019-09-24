Виртуальные лица: подключиться к сотовой связи можно будет по фото и голосу

24.09.2019 08:00 178

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы. Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора не придется. Техническую часть удаленной идентификации абонентов прорабатывает «Ростелеком» — оператор Единой биометрической системы, рассказали «Известиям» в компании. Правда, для внедрения новой технологии необходимо менять отраслевую нормативную базу, указывают чиновники и участники рынка.

Решение для идентификации пользователей виртуальных SIM-карт (eSIM) может быть основано на Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом «Известиям» рассказал директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Чернецов.

ЕБС изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков –– она позволяет «узнать» их по голосу и снимку лица. При этом с паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии. Оператором ЕБС государство назначило «Ростелеком».

Удаленная идентификация раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи, уверен Алексей Чернецов.

eSIM –– встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах iPad.

О том, что законодательных преград для внедрения eSIM в России нет, говорил еще весной этого года замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. Однако нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки, следует из письма Минкомсвязи в адрес операторов, «Россвязи», Роскомнадзора, отраслевых институтов (с документом ознакомились «Известия», его получение подтвердили сотрудники двух операторов связи). Эти коррективы планируется обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли, намеченной на начало октября. Один из вопросов, который будет обсуждаться, –– это порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

В Минкомсвязи подтвердили отправку такого письма, не ответив на вопросы о том, знакомы ли в ведомстве с предложением «Ростелекома». По словам представителя министерства, за разрешением на публичное тестирование eSIM обращался только Tele2. При этом с инициативой использовать биометрию для идентификации абонентов выходила «большая четверка» сотовых операторов — проект интересный, но требует доработки, говорит представитель ведомства.

Представитель Tele2 подтвердил, что компания получила приглашение на совещание Минкомсвязи, на котором будут обсуждаться пути полноценной легализации eSIM.

Вице-премьер Максим Акимов в начале сентября в интервью «Известиям» на вопрос о сроках внедрения виртуальных SIM-карт в России отметил: «Сделаем точно». Он тогда пообещал, что все технологические вопросы, связанные с безопасностью, идентификацией и российскими требованиями к распознаванию абонента будут решены в течение года, после чего такие карты будут запущены.

–– Ведь SIM-карта –– тоже маленький чип. Если этот чип –– комбинация алгоритмов, которую можно встроить в телефон, зачем он нужен отдельно, –– отмечал вице-премьер.

На прошлой неделе Tele2 возобновила тестовые подключения eSIM в нескольких своих салонах. Но подключаться пока приходится очно: принести в салон паспорт, получить физическую SIM-карту, а после написать заявление на перенос с нее номера на eSIM. Такой порядок действий предписан действующими в России правилами переноса мобильного номера (MNP).

eSIM удобна для абонентов и незаменима для подключения автоматических устройств к интернету вещей, отмечает Алексей Чернецов.

Сейчас банки платят «Ростелекому» по 200 рублей за каждую успешную идентификацию гражданина в Единой биометрической системе. Методика расчета тарифов для сотовых операторов пока не определена, говорит представитель компании.

Внедрение eSIM может повлечь серьезные перемены на российском сотовом рынке, считает гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. С одной стороны, огромные дилерские сети, реализующие около 100 млн SIM-карт в год, окажутся не нужны. С другой –– нас ожидает серьезное перераспределение абонентов между операторами: договорившись с производителем телефонов о предустановке его профиля на новые аппараты, те или иные компании связи могут получить преимущество в новых подключениях, отмечает эксперт. Таким образом, по прошествии нескольких лет влияние eSIM ощутят на себе все российские сотовые операторы и абоненты, прогнозирует Константин Анкилов.

Для операторов eSIM –– источник новых возможностей, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Технология позволяет ускорить набор абонентов, объясняет он. К тому же с внедрением 5G и интернета вещей eSIM станет необходимостью –– без нее подключение различных датчиков, автоматизированных систем управления, оборудования на производстве зачастую будет просто невозможно, объясняет эксперт.

«Вымпелком» поддерживает eSIM и работает над их внедрением, но необходима проработка всех технических моментов, нормативной базы и требований к безопасности абонентов, считает представитель оператора Анна Айбашева.

Поддерживает появление eSIM и МТС, говорит представитель компании Алексей Меркутов. Впрочем, для этого необходимо решить целый ряд вопросов, например разработать правила активации таких SIM-карт, а также порядок дистанционного заключения абонентского договора, отмечает он.

«Мегафон» беспокоит, каким образом будет обеспечена безопасность данных россиян при использовании eSIM, говорит его представитель.

Использование eSIM окажет положительное влияние на телеком-рынок, так как приведет к развитию конкуренции и, как следствие, улучшению обслуживания пользователей, полагает представитель Tele2. Также технология существенно облегчает переход к другому оператору c переносом номера (MNP). Для виртуальных операторов eSIM расширяет возможности подключения абонентов –– то есть «отвязывает» их от точек продаж физических SIM-карт, утверждает представитель Tele2.

Валерий КОДАЧИГОВ