24.09.2019 08:08 239

- Новая неделя может вернуть рубль от сравнительно локальной и позитивной для него темы удорожания нефти к вопросам замедления глобальной экономики.

В то же время евро снижался под тяжестью слабых макроэкономических данных из Германии. Так, производственный PMI — влиятельный индекс деловой активности — провалился до 10-летнего минимума, что отражает вероятное наступление рецессии в производстве страны.

Тревожную картину дополняет резкое падение экспорта Южной Кореи — региона, который считается хорошим индикатором состояния мировой экономики. И все это вдобавок к отказу китайской делегации посетить американские фермы в рамках встречи по торговому соглашению. Наблюдателям это не понравилось, и они восприняли подобный жест как сигнал пробуксовки в переговорах двух крупнейших мировых экономик.

В этих условиях мировые фондовые индексы развернулись к снижению, испытывая трудности с возвращением к недавно достигнутым максимумам. Кроме того, не праздным становится вопрос: а не слишком ли высоки цены на нефть для текущего состояния мировой экономики?

В настоящий момент, котировки черного золота искажены ограничением добычи в рамках договора ОПЕК+ и нарастающей геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Обе проблемы в течение последних лет не только имели место, но и успешно решались. Однако сейчас, когда они появились на горизонте разом, можно говорить об особенно сильном негативном влиянии.

Что все это означает для рубля?

Российская валюта в последние месяцы практически не замечает флуктуаций цен на нефть, переключившись на колебания спроса рисковых активов.

Так, на прошлой неделе мы наблюдали повышенный спрос на риски, и сейчас, похоже, происходит разворот к осторожности. В этих условиях рублю вполне по силам прощупать евро ниже 70. Однако вряд ли стоит рассчитывать на существенную прибавку к доллару. Разве что ситуация на Ближнем Востоке будет быстро выходить из-под контроля, утягивая за собой Brent. Впрочем, сложно поверить в устойчиво дорогой рубль, когда мировая экономика летит под откос, даже если цены на нефть временно подскочат из-за страхов перед перебоями поставок.

Роман МАРКЕЛОВ