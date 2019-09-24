24.09.2019 09:22 202

Контрольный пакет акций группы QIWI выставлен на продажу, стало известно «Коммерсанту» . Газета сообщает об этом со ссылкой на собеседника, знакомого с условиями предложения, а другой ее источник утверждает, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес примерно полгода назад, при этом, если заинтересованных покупателей не будет, они готовы рассмотреть возможность продажи отдельных активов. Бизнесмены подготовили презентацию для инвесторов и привлекли консультантов.

Еще один собеседник газеты не слышал о продаже контрольного пакета акций публичной компании, но знает, что группа продает «Рокетбанк» и проект карты рассрочки «Совесть»; о возможности продажи «Совести» говорит и другой источник «Коммерсанта».

По информации одного из собеседников «Коммерсанта», «Рокетбанком» интересуется «Билайн». Также источнику газеты известно, что одному из инвесторов интересна «Совесть» и якобы стороны уже близки к сделке.

В пресс-службе группы QIWI «Коммерсанту» заявили, что «не обладают информацией о намерениях основных акционеров продавать акции». Конкретно относительно «Совести» там сказали, что группа продолжает инвестировать в проект и «рассматривает различные варианты его дальнейшего развития».

Виталий СОЛДАТСКИХ

