24.09.2019 14:17 170

В первом полугодии 2019 года объем операций с признаками обналичивания в российском банковском секторе сократился в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщили в ЦБ.

Сомнительных транзитных операций повышенного риска стало в 1,6 раза меньше, передает «Интерфакс» .

Операций с признаками вывода средств за рубеж также стало меньше. В период с января по июнь их общий объем составил 31 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ.

В апреле эксперты РЭУ имени Плеханова рассказали, что за три года объем сомнительных операций, проводимых через банки, сократился в 4,5 раза. В частности, объем незаконного обналичивания снизился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж — в 7,5 раза, говорится в их докладе. При этом эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что банки научились маскировать подозрительные операции. Кроме того, лазейкой для вывода средств из страны стали и криптовалюты, которые не регулируются законодательством. Таким образом сомнительные трансакции не попадают в поле зрения регуляторов.