24.09.2019 14:18 155

Ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных будет усилена — соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации приняла о окончательном, третьем чтении Госдума на пленарном заседании во вторник.

Теперь за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами ответственность составит четыре вместо трех лет принудительных работ или такой же срок лишения свободы.

Должностные лица, виновные в незаконной добыче и обороте краснокнижных животных, а также те, что ведет незаконный промысле с использованием интернет-ресурсов, сядут на шесть лет лишения свободы вместо пяти, а участники организованной группы — на срок от пяти до восьми лет.

По такому же принципу ужесточается ответственность за незаконные приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

"Этим законопроектом мы ужесточаем уголовную ответственность для браконьеров. Незаконная добыча особо ценных краснокнижных животных и рыб будет расцениваться как преступление средней тяжести и тяжкое, а максимальные сроки наказания за него возрастут до 8 лет лишения свободы", — ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, новые нормы УК РФ "позволят более эффективно расследовать преступления, когда ради наживы или развлечения уничтожают редчайших животных, находящихся на грани исчезновения — например, снежного барса или амурского тигра".

Глава нижней палаты напомнил, что с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 3,5 тысячи преступлений, связанных с охотой на особо ценных животных. "Для сравнения — в настоящее время в России насчитывается менее 600 особей амурских тигров", — подчеркнул он.

Введение нового квалифицирующего признака — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору — позволит привлекать к ответственности и назначать наказание, соразмерное тяжести содеянного, группам браконьеров, сговорившихся на совершение единичного преступления, уверен Вячеслав Володин. "Законопроект позволит защитить и сохранить уникальную фауну нашей страны", — заключил он.

Галина МИСЛИВСКАЯ