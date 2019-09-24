КИЕВ (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ждет "предметной, мощной" встречи с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе и что Киеву нужна поддержка Вашингтона.
Зеленский надеется на скорое проведение встречи в "нормандском формате", говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.
"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий," – сказал Зеленский.
Маттиас УИЛЬЯМС, Павел ПОЛИТЮК