Украина нуждается в поддержке США в преддверии встречи "нормандской четверки" -- Зеленский

24.09.2019 14:20 150

КИЕВ (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ждет "предметной, мощной" встречи с американским лидером Дональдом Трампом на этой неделе и что Киеву нужна поддержка Вашингтона.

Зеленский надеется на скорое проведение встречи в "нормандском формате", говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий," – сказал Зеленский.

Маттиас УИЛЬЯМС, Павел ПОЛИТЮК