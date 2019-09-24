24.09.2019 14:22 190

В России появятся электронные сим-карты.

Абонентов мобильной связи будут идентифицировать по голосу и лицу. Для регистрации в сети достаточно сделать фото на телефон и сказать несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом в офис сотовой компании не потребуется. Сейчас в России разрабатывается биометрическая система удаленного распознавания. Такая технология уже работает в США и европейских странах с конца прошлого года. Чтобы подключиться к сотовой связи, не нужно с паспортом приходить в офис, достаточно сделать фото на камеру телефона и сказать пару слов в микрофон.