24.09.2019 14:33 240

Бывшему сотруднику Балтинвестбанка Андрею Корнилову, который, по версии следствия, совершал махинации на бирже, где выставлялись акции финансовой структуры, грозит до четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн рублей. Об одном из немногих дошедших до суда уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг, пишет газета «Коммерсант» .

Корнилов обвиняется Следственным комитетом России по части 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ. Согласно обвинительному заключению, занимавший должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков Балтинвестбанка Корнилов, находясь в помещении банка, совершил ряд операций с ценными бумагами в режиме основных торгов ПАО «Московская биржа», что повлекло причинение ущерба в виде излишнего и экономически необоснованного расходования денежных средств данной кредитной организации в размере 11 831 512 рублей. По подсчетам следствия, злоумышленник заработал на махинациях 12,2 млн рублей.

В сентябре уголовное дело поступило в Петроградский райсуд Санкт-Петербурга; предварительное слушание пока не назначено. Корнилов содержится не под стражей, а под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Подозрения ЦБ вызвали в свое время операции с 37 ценными бумагами, проведенные в период с 1 января 2014-го по 25 августа 2015 года. Схема была такая: сообщники фигуранта — его сестра Наталья Корнилова, а также некие Мария Смирнова или Павел Говоров — открывали позицию покупкой или необеспеченной продажей ценных бумаг, после чего через короткое время выставляли заявку на закрытие такой позиции по выгодной цене. В свою очередь Корнилов от имени кредитной организации начинал заключать сделки с этими же ценными бумагами в том же направлении, в котором физическое лицо открывало позицию. В результате происходило заметное изменение цены данных бумаг в сторону увеличения финансового результата физического лица, и такая позиция закрывалась с прибылью.

Материалы в отношении Андрея Корнилова ЦБ передал в правоохранительные органы, а его сообщники были привлечены к административной ответственности.

Николай СЕРГЕЕВ, Константин КУРКИН