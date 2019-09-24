24.09.2019 19:44 259

Экономика локомотива Евросоюза — Германии — очевидно замедляется, что в недалеком будущем грозит соскальзыванием в рецессию и всей остальной Европе. Ситуация хорошо демонстрирует и ослабление всей мировой экономики, грозящее через несколько лет перерасти в полноценный кризис. При этом пока от негативных данных из Европы получает выгоду рубль, но и этот период продлится недолго.

На Германию приходится 28 процентов ВВП еврозоны. Являясь одним из ведущих мировых экспортеров, Германия страдает от сокращения объемов мировой торговли и торговых войн, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Основа экономики Германии — автомобилестроение, банки и химическая промышленность. При этом продажи автомобилей в мире снижаются (особенно в Китае), котировки ведущих банков Германии падают, а динамика в химическом секторе ухудшается по всему миру.

Опубликованные на днях индексы PMI (Purchasing Managers Index), которые служат хорошим индикатором активности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг, свидетельствуют о проблемах в экономике еврозоны в целом и Германии в частности, говорит Маккиннон. Так, в сентябре спрос на товары и услуги продемонстрировал самое резкое падение за последние шесть лет. Провальные PMI могут говорить о том, что Германия, вероятно, окончательно вступит в рецессию уже в ближайшие дни, прогнозирует старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

Сентябрьские данные PMI (слабые также и во Франции, еще одной ключевой экономике еврозоны) являются очередной серьезной предпосылкой для продолжения замедления роста экономики ЕС и ее "соскальзывания" в рецессию, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Для возвращения европейской экономики к росту ультрамягкой монетарной политики Европейского центробанка (нулевая базовая ставка, отрицательные ставки по депозитам, обещания усилить программу количественного смягчения) может оказаться недостаточно, констатирует он.

На фоне плохой европейской статистики курс рубля предсказуемо укрепился — накануне европейская валюта опускалась ниже 70 рублей, чего не было с июля. Потенциал укрепления рубля пока сохраняется, особенно если наращивание количественного смягчения со стороны ЕЦБ (по сути — аналог включения печатного станка для евро) станет реальностью. Но к концу года сезонная склонность рубля к ослаблению может взять верх, скептичен Покатович.

Роман МАРКЕЛОВ