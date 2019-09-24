24.09.2019 20:36 198

На фоне падения продаж на российском авторынке доля автолизинга в России все последние годы растет, и потенциал этого роста по-прежнему не исчерпан. Стимулом к росту сегмента становится активное развитие каршеринга, говорят специалисты. Это меняет и структуру сделок. Если ранее основная доля в автолизинге приходилась на коммерческий транспорт — небольшие грузовики и микроавтобусы, то сейчас стали превалировать легковые автомобили среднего класса.

Последние три года рынок автолизинга демонстрирует устойчивый рост: после максимального спада в 2015 году он увеличивается в среднем на 27% в год, говорит Надежда Столярова, менеджер по маркетингу компании Mio Technology в России. Если по итогам 2016 года его объем составлял 128 млрд рублей, то в конце 2017-го он достиг уже 163 млрд, а в 2018-м, согласно данным агентства «Эксперт РА», вырос до 208 млрд.



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