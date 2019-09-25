С видом на канал: ЦБ на телевидении расскажет о рисках хищений с карт

25.09.2019 11:09 179

Банк России запустит по федеральным телеканалам рекламную кампанию о противостоянии хищениям с банковских карт с помощью социальной инженерии. Такие планы были анонсированы на встрече консультативного совета при ЦБ, состоявшейся 20 сентября, рассказали «Известиям» два участника заседания. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров заявил, что антимонопольный орган поддерживает инициативу регулятора. Программой просвещения о рисках мошенничества, стартовавшей этой весной, предусмотрены разные форматы информирования граждан, в том числе через федеральные СМИ, уточнили в ЦБ. Источник «Известий» рассказал, что рекламой планируется охватить до 100 млн человек.

Миллионам напоказ

Тема хищений с помощью социальной инженерии была основной на встрече консультативного совета при Банке России. Из-за массового распространения мошенничества ЦБ увидел необходимость в запуске рекламы по федеральным телеканалам. Предполагается, что она проинформирует максимально широкий круг граждан о том, как противостоять злоумышленникам, рассказал «Известиям» один из участников встречи. По его словам, основная концепция будущих роликов — это совет россиянам сразу же прекращать разговор с собеседником, представляющимся работником банка, и перезванивать в организацию по её официальному номеру.

Другой участник встречи сообщил, что планируется охватить не менее 70% от общего числа потенциальных жертв мошенников — примерно 100 млн россиян — и обеспечить ежемесячный показатель GRP (отражает количество просмотров) в 900 пунктов.

В пресс-службе регулятора на просьбу «Известий» подтвердить планы показа роликов на телевидении заявили, что уже запустили просветительскую кампанию в разных федеральных и региональных СМИ и социальных медиа, чтобы предупредить граждан о существующих рисках хищений и способах противодействия им.

— Регулятор начал эту работу, так как зафиксировал рост жалоб от граждан и получил информацию от банков о всплеске мошенничества, — заявили в ЦБ.

Никакого финансирования на данную кампанию не предусмотрено, заявили в пресс-службе регулятора. Однако при этом добавили, что считают важным консолидировать усилия государственных ведомств и финансового сообщества для работы в этом направлении. Замруководителя ФАС Андрей Кашеваров сказал «Известиям», что поддерживает инициативу ЦБ по информированию граждан о рисках хищений с применением социальной инженерии.

По словам источника «Известий», показать ролики абсолютно бесплатно всё же не получится, поскольку даже социальная реклама стоит денег. Впрочем, по его словам, представитель Минфина, присутствовавший на встрече, позитивно отреагировал на инициативу.

— Кроме этого, ожидается, что часть издержек, по крайней мере чисто технических, возьмут на себя банки, поскольку они тоже заинтересованы в защите своих клиентов от мошенничества, — сказал собеседник.

В Минфине сказали, что вопросы о финансировании рекламной кампании необходимо направить в ЦБ.

Обратиться к глубинке

С учётом того, что реклама будет исключительно социальной (для нее предусмотрены скидки минимум в 20%), такая кампания может стоить около 100 млн рублей в месяц, отметил Сергей Хохлов из агентства Made. Впрочем, государственные каналы обязаны предоставлять часть времени под нужды общества бесплатно, поэтому окончательные расходы могут быть ниже.

«Известия» направили в 11 системно значимых банков вопросы о том, готовы ли они вкладывать деньги в рекламу на ТВ. На этот вопрос в кредитных организациях не ответили, однако признали важность решения проблемы.

Социальная инженерия — как целенаправленная, так и широковещательная — наиболее часто используемый инструмент кибермошенников, отметил директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов. В ближайший год активность «социальных инженеров» будет только нарастать, добавил он. По его словам, подключение государства к борьбе со злоумышленниками будет эффективным.

Уровень финансовой грамотности россиян всё еще ниже, чем в среднем по развитым странам, что позволяет мошенникам широко использовать методы социальной инженерии для получения доступа к средствам граждан, добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов. Он также считает, что, хотя кредитная организация и информирует клиентов о рисках хищений по своим каналам, программа на федерального уровня с применением всех доступных средств будет наиболее эффективной мерой для противодействия мошенникам.

Причём чем раньше кампания будет запущена, тем лучше — больше случаев хищения средств удастся предотвратить, добавил директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев.

Через телевидение можно обратиться к людям, которые живут в глубинке, к пенсионерам и к тем, кто неактивно пользуется смартфонами и планшетами, — именно эти граждане наиболее подвержены социальным мошенничествам, отметил эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его мнению, хотя основное финансирование проекта должен осуществить регулятор, расходы на социальную рекламу могут стать еще одной строчкой в бюджете коммерческих банков, поскольку они также несут ответственность за защищенность своих клиентов.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ, Наталья ИЛЬИНА