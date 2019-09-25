Рубль лишится поддержки двух факторов: Как изменится его курс

25.09.2019 11:11 281

- Сегодня на стороне рубля выступают четыре основных фактора.

Первый важный фактор — рост нефтяных котировок, созданный нестабильной геополитической обстановкой на Ближнем Востоке. Он оказывает поддержку не только рублю, но и другим сырьевым валютам, таким как норвежская крона, саудовский риял, дирхам Объединенных Арабских Эмиратов. Нефть торгуется разнонаправленно и стремится к уровню поддержки 63,3 доллара за баррель.

Второй важный фактор, внутренний — налоговый период, крупный бизнес меняет доллары на рубли. С 25 сентября будут выплачиваться налоги за август: НДПИ, 1/3 НДС, акцизы. Совокупные объемы могут составить 1,1-1,3 триллиона рублей.

НДПИ начисляется в рублях, в то время как существенная часть выручки поступает экспортным компаниям в долларах. А значит, крупному бизнесу необходимо обменять имеющиеся доллары на рубли — и сделать это тоже можно на бирже и ОТС рынке, что провоцирует укрепление рубля.

Третий фактор — аукцион Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В условиях снижения глобального рынка и процентных ставок, российские ОФЗ пользуются хорошим спросом. На последнем аукционе по размещению ОФЗ 26225 спрос составил 28,6 миллиарда рублей, что тоже оказывает поддержку рублю.

В-четвертых, стоит отметить, что, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), за последнюю неделю на рынке увеличилось количество коротких позиций по рублю, что сократило чистую рублевую позицию на 4,352 контракта. Статистика говорит о совокупном положительном взгляде рынка на рубль.

Кроме того, поутихшие торговые споры США и Китая позволили рынку Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) уйти в зеленую зону. Этому способствовал комментарий министра финансов США Стивена Мнучина, что переговоры возобновятся на следующей неделе. Позже он уточнил, что они состоятся через две недели.

На текущий момент на бирже валюту преимущественно продают. Основные объемы торгуются в диапазоне 17 копеек: 63,61-63,78 рубля за доллар. Вчера на бирже валюту активно продавали до 16:00, после преобладали покупки валюты, основные объемы торговались в диапазоне 14 копеек 63,64-63,79.

Мое мнение, что 25 сентября второй и третий факторы, описанные выше, прекратят давать поддержку рублю, после чего пара USD/RUB сместится в диапазон 64,00-64,20.

Георгий ПАНИН