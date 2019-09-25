Палата представителей объявила о начале расследования в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента

25.09.2019 11:14 178

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Демократы Палаты представителей США во вторник объявили о начале расследования в рамках формальной процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, обвиняя его в обращении за зарубежной помощью, чтобы дискредитировать своего оппонента Джо Байдена в преддверии выборов в следующем году.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры после встречи за закрытыми дверями с законодателями-демократами, сказав, что действия Трампа подрывают национальную безопасность и нарушают Конституцию США.

"Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не стоит выше закона", — сказала Пелоси, которая в течение нескольких месяцев воздерживалась от поддержки усилий, направленных на запуск процесса импичмента.

Трамп быстро отреагировал в твиттере, назвав эту инициативу "охотой на ведьм".

Отношение Пелоси изменилось вслед за сообщениями о том, что Трамп оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре 25 июля с целью проведения расследования в отношении своего потенциального соперника на выборах Байдена, а также его сына Хантера, который работал в украинской газовой компании.

Скандал разгорелся после того, как неназванный информатор в США подал жалобу в отношении содержания беседы Трампа с Зеленским. В результате некоторые демократы потребовали начать процедуру импичмента Трампа за попытку использования другой страны в целях дискредитации внутреннего оппонента.

Байден, бывший вице-президент США, сейчас лидирует в борьбе за то, чтобы стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года.

Трамп пообещал во вторник опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Ранее он подтвердил, что обсуждал Байдена, но сказал, что во время беседы не оказывал давления на президента Украины с целью проведения антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента и его сына в обмен на американскую военную помощь.

Патриша ЗЕНГЕРЛЕ, Дэвид МОРГАН

