25.09.2019 11:17 186

МОСКВА (Рейтер) — Рубль утром среды тяготеет к снижению, и против него — дешевеющая нефть и нервозность внешних рынков из-за политической неопределенности в связи с рисками инициирования процедуры импичмента президента Дональда Трампа, а также после ужесточения его риторики в адрес Китая.

Поддержкой при этом может выступать остаточная продажа экспортной выручки под сегодняшнюю уплату НДПИ

К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,11, и российская валюта теряет 0,2% от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро же рубль пытается вырасти (70,47), тем самым отражая текущее ослабление единой валюты на форексе.

На рынке форекс американский доллар показывает рост не только к евро, но и против большинства конкурентов, в том числе и против высокорискованных ЕМ-валют.

Демократы Палаты представителей США во вторник объявили о начале расследования в рамках формальной процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, обвиняя его в обращении за зарубежной помощью, чтобы дискредитировать своего оппонента Джо Байдена в преддверии выборов в следующем году.

Ложкой дегтя для рынков стали и вчерашние критические заявления президента США Дональда Трампа в адрес Китая на генассамблее ООН.

Нефть марки Brent дешевеет с начала среды на 1,2%, и баррель оценивается в $62,35 на фоне опасений о снижении спроса на сырье после критических слов американского президента, ослабивших надежды на успешные торговые переговоры между США и Китаем.

Давление на нефтяной рынок оказывают и данные Американского института нефти о росте запасов в США. Теперь в фокусе внимания — официальная статистика о недельной динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США, выходящая сегодня в 17.30 МСК.

Владимир АБРАМОВ