25.09.2019 11:18 242

ЦБ подготовил для микрофинансистов очередные ужесточения. На этот раз регулятор планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании (МФК) — покупать их облигации и размещать вклады смогут только квалифицированные инвесторы. Для этого гражданам потребуется иметь объем вложений в ценные бумаги не менее 10 млн руб. Участники рынка указывают, что это может привести практически к полному прекращению финансирования МФО со стороны физлиц. Впрочем, правозащитники видят в нововведениях единственный шанс защиты граждан от потери таких инвестиций.

В новой версии законопроекта о квалификации инвесторов (есть в распоряжении "Ъ") ЦБ предлагает ввести жесткие требования к инвестированию средств граждан в МФК. Так, минимальная сумма сделки должна составлять не менее 1,5 млн руб. и «физическое лицо должно являться либо быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии» с 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», указано в поправках к закону. Это требование распространится после принятия закона и на займы, привлекаемые МФК от граждан, и на вложения в их облигации. По действующему законодательству физлицо признается квалифицированным инвестором, если в общем случае объем его вложений в ценные бумаги — не менее 6 млн руб. Законопроектом предлагается увеличить это требование до 10 млн руб.

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