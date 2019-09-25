25.09.2019 15:33 130

Целевые показатели по национальным проектам не могут быть снижены для десятков регионов России, отстающих по уровню социально-экономического развития. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает ТАСС .

По его словам, снижение целевых показателей вызовет невыполнение общих.

«Целевые показатели — они не взяты из воздуха, они проистекают из 204-го указа президента, — пояснил он. — Они выстроены сверху вниз, и недостижение этих показателей в отдельных регионах будет означать недостижение этих показателей в целом по стране».

Показатели напряженные, но надо думать не об их снижении, а о том, что надо сделать для их достижения, отметил министр в среду, 25 сентября. Показатели напряженные, это очевидно, но нужно не думать о том, как снизить показатели, нужно думать, что нужно сделать, чтобы их достичь», — сказал Орешкин.

В июле глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить условия выполнения национальных проектов в регионах со слабой экономикой. Для выполнения целей он предложил увеличить финансирование.

12 сентября Орешкин поддержал предложенную Министерством финансов систему добровольных пенсионных накоплений. По его мнению, данная система накоплений — абсолютно правильный шаг.