25.09.2019 15:34 178

Министерство финансов России считает правильным ограничение срока обращения за страховым возмещением в Агентство страхования вкладов (АСВ). Об этом в среду, 25 сентября, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

В то же время чиновник отметил, что это должен быть длительный срок — 5 или 10 лет. Если гражданин, средства которого находились на счетах рухнувшего банка, не обратился в АСВ в течение этого периода, то права его будут утеряны, пояснил финансист.

В настоящее время это обсуждается на уровне концепции. «В принципе, это то же самое, как много-много лет невостребованные вклады в банках», — цитирует замминистра ТАСС . Он напомнил об идее закрытия подобных вкладов.

«В принципе, я считаю, что надо к этому двигаться, хотя нам юристы говорят, что это будет нарушение прав, поэтому надо внимательно очень с этим работать. Сделать так, что, если человек через 5 лет или 10 лет не пришел, закрывать», — пояснил Моисеев.

8 августа независимый адвокат Диана Сорк рассказала , что если сумма вклада превышает 1,4 млн рублей, то деньги целесообразно держать в нескольких банках. По действующему законодательству, государством застрахованы только депозиты на сумму до 1,4 млн рублей вместе с начисленными процентами.