25.09.2019 15:38 195

Однако, как пояснили "РГ" в ведомстве, это не значит, что все 51,6 тысячи человек обязательно будут уволены. Речь идет лишь о возможных увольнениях.

Дело в том, что это — данные предприятий, которые обязаны заранее (как минимум за два месяца) уведомлять службы занятости населения о том, что планируют сокращение работников или ликвидацию предприятия.

На самом деле, за это время планы по увольнениям могут измениться (например, если фирма за это время получила новый заказ, подтвержденный финансированием, и необходимость кого-то увольнять просто отпадает). А если речь идет о ликвидации предприятия, то часто на месте закрытой фирмы, регистрируется новая, и персонал вновь принимается на работу — практически на ту же самую, но к новому юрлицу.

Также в Росстате обращают внимание на то, что указанная цифра — минимальный предполагаемый прогноз на месяц вперед с 2016 года.

Кроме того, на середину текущего года, по данным Росстата, численность рабочей силы в стране составляет 75,1 миллиона человек. Официально занятых — 71,7 миллиона. Таким образом, почти 52 тысячи человек — это менее 0,1 процента от работающих.

Марина ГУСЕНКО