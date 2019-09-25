Первый зампред ЦБР Швецов посоветовал Минфину выпускать больше ОФЗ с плавающими ставками

25.09.2019 15:42 173

МОСКВА (Рейтер) — Первый зампред ЦБР Сергей Швецов посоветовал Минфину пересмотреть пропорцию между ОФЗ с плавающими и фиксированными ставками, увеличив эмиссию первых, что позволит ведомству лучше управлять своими рисками и даст инвесторам больший выбор бумаг.

По оценкам ЦБ, сегодня длинные деньги внутренних инвесторов, в основном НПФ, абсорбируются Минфином через продажу на рынке госбумаг.

"Если мы хотим, чтобы длинные деньги все-таки шли в реальный сектор, надо Минфину предложить пересмотреть пропорцию между ценными бумагами с плавающими ставками и с фиксированными ставками", — сказал Швецов на форуме Национальной финансовой ассоциации (НФА) в среду.

Он предложил Минфину более эффективно управлять своими процентными рисками, увеличивая размещение ОФЗ с плавающими ставками, привязанными к индикаторам денежного рынка.

"Чтобы бюджет коррелировал с инфляцией, с рыночными процессами... для Минфина это будет более эффективным способом управления своим собственным процентным риском, и при этом мы сэкономим триллионы рублей кредитных денег для того, чтобы эти денежные средства получали заемщики из реальной экономики, а не государство", — сказал Швецов.

Очевидный индикатор для Минфина — это инфляция, добавил он, ОФЗ, привязанные к инфляции есть, но по его оценкам, будут востребованы и плавающие ставки по ОФЗ, привязанные к ставкам денежного рынка.

"Надо вести этот разговор после того, как будет консолидация отрасли с точки зрения того, какие индикаторы будут использованы во всех таких историях", — сказал Швецов.

Он попросил НФА разработать стратегию и реформировать систему расчета российских индикаторов с учетом западных правил, чтобы их могли признавать и зарубежные регуляторы.

"НФА должна сконцентрироваться на бенчмарках... и на раскручивании какого-то ограниченного их набора", — сказал он.

"Вопрос индикаторов важен, потому что с 1 января 2022 года (из-за нового европейского регулирования) мы потеряем европейских контрагентов и с большой вероятностью потеряем контрагентов с других развитых рынков", — сказал Швецов.

Президент НФА Василий Заблоцкий пообещал до конца года провести консультации с рынком и определиться с основными индикаторами российского денежного рынка.

Елена ФАБРИЧНАЯ