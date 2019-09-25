25.09.2019 15:46 173

Тверской суд столицы санкционировал арест на два месяца экс-совладельца Нота-банка Вадима Ерохина. Он обвиняется в том, что вместе со своим братом Дмитрием, также бывшим акционером и председателем совета директоров кредитного учреждения, организовал хищение средств банка на сумму 25 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Дмитрий Ерохин в рамках этого дела был отправлен в СИЗО ранее. Отметим, что финансисты недавно уже получили внушительные сроки за хищение у вкладчиков Нота-банка более 2 млрд руб., но теперь им придется остаться в СИЗО.

Судебное заседание, назначенное на 15:00, началось с опозданием на несколько часов. Сначала Вадима Ерохина долго не могли доставить в суд из столичного СИЗО-4 из-за пробок, и судья Елена Булгакова приступила к рассмотрению ходатайств по другим делам. Оказавшись наконец в зале заседаний, господин Ерохин выглядел заметно подавленным. Впрочем, рассмотрение ходатайства следствия много времени не заняло.

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