25.09.2019 15:58 183

Брестский областной суд Белоруссии во вторник отказался удовлетворить жалобу уральского банкира Андрея Лазарева, который оспаривал решение Генпрокуратуры этой страны о его экстрадиции в Россию. В Екатеринбурге он был заочно осужден за растрату 1,2 млрд руб., однако на оглашение приговора не явился и скрылся, а через полгода был задержан с поддельными документами при попытке выезда в Польшу.

Как сообщили "Ъ" в уголовной коллегии Брестского областного суда Белоруссии, во вторник судебная коллегия рассмотрела жалобу гражданина России Андрея Лазарева на решение о его экстрадиции. «Суд отказал в удовлетворении жалобы. Решение Генпрокуратуры оставлено без изменений. Задержанный имеет право на оспаривание решения суда в течение десяти дней в Верховном суде»,— пояснили в облсуде.

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