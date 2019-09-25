25.09.2019 20:28 145

В России предлагают разработать цифровой профиль для каждого водителя такси. Автор инициативы — член профильного комитета Госдумы по транспорту, депутат Александр Васильев уже направил ее вице-премьеру Максиму Акимову, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

У нас есть июльские поручения президента Владимира Путина: создать базу водителей, которым нельзя водить машину. Полагаю, пора вплотную взяться за их реализацию, считает Васильев. Цифровой профиль, по его мнению, поможет исключить из числа водителей такси людей, которым просто нельзя позволять садиться за руль. "У таксопарков и агрегаторов будет возможность не пускать за руль водителей, которым в такси не место", — отмечает депутат.

Все базы данных, которые для этого нужно задействовать, уже есть: у ГИБДД есть информация о лишении прав, у налоговой — об уплате налогов, у страховщиков — о наличии полисов КАСКО и ОСАГО. По мнению Васильева, можно также подтянуть базу данных о судимостях по тяжким статьям, базу данных о штрафах и о лицах, состоящих на учете психоневрологических диспансерах.

"Сегодня серьезную проверку водитель проходит только при получении в/у. Оно действительно 10 лет. За это время человек может попасть под суд, у него могут выявить заболевание, препятствующее вождению, да и просто лишить прав за езду в пьяном виде, — рассуждает депутат. — При этом само удостоверение у него часто остается на руках. И ни таксопарки, ни агрегаторы не получают информации о лишении прав. Даже в случае выявления психического заболевания права останутся у водителя, пока не подойдет срок их замены — только тогда в ГИБДД запросят новую справку из диспансера".

Цифровой профиль позволит отслеживать годность водителя к работе в такси в режиме 24/7, заключает автор инициативы.

"Отрасль такси, как и весь общественный транспорт, активно цифровизируется. "Законодательство должно отвечать требованиям времени и внедрять адекватные цифровые инструменты контроля, — говорит Карен Казарян, ведущий аналитик РАЭК. - В этом ключе уже более полугода ведется обсуждение нового регулирования такси на базе Совета Федерации, а также в рамках рабочей группы при фонде "Сколково" — единой площадки для обсуждения регулирования таксомоторной отрасли, созданной по поручению вице-премьера Максима Акимова".

Вопрос доступа к государственным цифровым данным остро стоит для отрасли заказа такси. Введение цифрового профиля для водителей создаст предпосылки для появления единой цифровой платформы взаимодействия между агрегаторами, водителями и властями — что значительно повысит прозрачность отрасли, полагает Казарян.