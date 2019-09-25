25.09.2019 20:36 173

Минэкономразвития уже в октябре ожидает снижения годовой инфляции ниже целевого уровня в 4 процента. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин. По традиции министр экономики выступил на первом пленарном заседании осенней сессии Совета Федерации с докладом о среднесрочных тенденциях и прогнозе развития страны на ближайшие годы.

"Сейчас с точки зрения макроэкономики в рамках бюджетной политики мы добились минимизации дефицита, что в совокупности с падением инфляции ниже целевого уровня в 4 процента, которое мы ожидаем в октябре, открывает пространство для действий денежно-кредитной политики", — сказал он. Министр также заявил, что считает необходимым проводить структурную кредитную политику, которая будет способствовать распределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного.

Говоря об общей ситуации в экономике России, Максим Орешкин напомнил, что цикл экономического роста длится третий год подряд. "Мы растем со средним темпом около двух процентов, это, с одной стороны, соответствует темпам роста за предыдущие десять лет, но при этом очевидно, что такие темпы не могут считаться достаточными", — сказал он. "Цель, которая перед нами поставлена и на которую мы должны выйти, это рост на уровне не менее трех процентов к 2021 году", — добавил министр.

Минэкономразвития по поручению президента подготовило план дополнительных мер по повышению темпов роста. Главная задача плана — добиться ускоренных темпов роста инвестиционной активности и роста спроса на труд. Тем самым планируется достичь устойчивого повышения доходов населения. План включает в себя меры по поддержке инвестиций, развитию цифровой экономики, совершенствованию государственного и муниципального контроля, трансформации делового климата, снижению структурной безработицы и другие мероприятия.

"Мы уверены, что исполнения представленного плана будет достаточно для достижения целевых показателей темпов роста в три процента", — считает Орешкин.

Выступая в палате регионов, глава минэкономразвития не мог не сделать упор на региональную проблематику. Тем более что решением главы кабмина Дмитрия Медведева он назначен куратором трех дотационных регионов. Максим Орешкин изучил ситуацию в одном из них — Республике Тыва — и пришел к выводу, что "непростое социально-экономическое положение региона не является данностью и неизбежностью, а скорее, нашей недоработкой, неспособностью раскрыть потенциал, который есть у республики". Этот тезис, по его мнению, применим и к остальным регионам РФ, поскольку в большинстве из них темпы роста недостаточны.

В рамках исполнения указа президента правительство уменьшило с 80 до 15 количество показателей эффективности регионов. "Начиная с текущего года среди лучших 50 регионов будут распределяться 50 миллиардов рублей. В течение ближайшего месяца такое распределение произойдет", — сказала Орешкин. "Я надеюсь, что Тыва, которая по итогам 2018-го и первой половины 2019 года заняла в этом списке 43-е место, будет двигаться вверх, благодаря реализуемым мероприятиям", — добавил он. "Если мы добьемся раскрытия потенциала каждого региона, мы добьемся раскрытия потенциала всей нашей страны. В этом случае даже самые амбициозные цели развития будут достигнуты", — заметил министр.

Раскрыть потенциал регионов не получится без увеличения расходов на инфраструктуру, даже если это увеличит дефицит местных бюджетов, считает министр. "Мы предлагаем в целях развития инвестиционного инфраструктурного развития увеличивать дефициты региональных бюджетов", — сказал Орешкин. При этом он подчеркнул, что на федеральном уровне необходимо одновременно "сформировать механизмы обеспечения финансовой устойчивости региональных бюджетов". "Это бремя дополнительных инвестиционных расходов не должно ложиться полностью на региональные бюджеты", — уверен министр. По его словам, "сейчас такие предложения обсуждаются в правительстве и скоро станут публичными".

Для защиты интересов инвесторов надо "пойти на умное снижение налога на прибыль" и создать условия для повсеместного введения инвестиционной налоговой льготы, считает Максим Орешкин. "Этот инструмент уже реализован в рамках Налогового кодекса. Напомню, что он предполагает снижение платежей по налогу на прибыль для компаний, которые реализуют инвестиционные программы", — добавил он.

В ряде регионов в пилотном режиме проработаны инвестиционные планы развития, учитывающие особенности местной экономики. Работа над ними позволяет наладить более тесный контакт с региональным бизнесом и выйти на новые решения, полезные для всей страны. В частности, в Пермском крае в процессе выяснения перспектив инвестиции в лесную отрасль прозвучало предложение изменить порядок использования региональных автомобильных дорог. Сейчас нормативы установлены на федеральном уровне, а регионы, которые отвечают за качество дорог, не могут их подстроить под нужды бизнеса и климатические условия. "Мое твердое убеждение — что нам в целом надо двигаться в сторону увеличения гибкости регионов в принятии решений, увеличения их полномочий, снятия большего количества вопросов, которые не всегда нужно рассматривать на федеральном уровне", — заявил Орешкин. Он предложил сенаторам сделать инвестиционные планы развития частью совместной работы с правительством.

В Совете Федерации поддерживают новый подход министерства к развитию регионов. Глава палаты Валентина Матвиенко назвала доклад Орешкина содержательным и оптимистичным. Она также отметила, что за последние два года министр "погрузился в региональную тематику", а после того как "посидел в окопе в Тыве", приобрел глубокое понимание происходящих в регионах процессов. "Предложенные инструменты мы будем поддерживать", — сказала она.

Спикер поблагодарила министра за "смену курса в правильном направлении" и попросила взять в работу все инициативы сенаторов, высказанные в рамках "правчаса". Среди них — предложение представителя Свердловской области Аркадия Чернецкого о разработке и принятии программы строительства метро в регионах, в первую очередь — в крупных городах.

Галина МИСЛИВСКАЯ