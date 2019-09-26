26.09.2019 11:38 177

Для достижения прорывных результатов в реализации нацпроектов важна постоянная обратная связь. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Так глава государства поддержал руководство Счетной палаты в проведении комплексного анализа нацпроектов. А рекомендации аудиторов по настройке экономической и социальной политики российский лидер назвал взвешенными и точными. По мнению главы СП Алексея Кудрина и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в России всё же нужно изменить систему госуправления.

Владимир Путин, выступая на конгрессе ИНТОСАИ, выразил поддержку руководству Счетной палаты в проведении комплексного анализа национальных проектов и инвестиционных программ в дополнение к финансовому аудиту. Такой шаг позволит сверять их соответствие вызовам, стоящим перед Россией и мировым сообществом в целом, а также повысит конкурентоспособность РФ и улучшит условия жизни граждан, отметил глава государства. Он подчеркнул, что смысловой, проактивный и адресный подход в тренде среди высших органов государственного аудита по всему миру.

В России сегодня значительные ресурсы сконцентрированы на реализации масштабных проектов в экономике и социальной сфере, в области экологии и технологического прогресса, рассказал Владимир Путин. По словам президента, для прорыва в реализации этих мероприятий нужна постоянная обратная связь, объективное видение всей картины. В тестировании реформ в государстве у органов высшего аудита огромная роль. И они по статусу призваны содействовать справедливому и ответственному госуправлению.

Роза АЛМАКУНОВА