В России предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах

26.09.2019 11:47 295

В России предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на дорогах и с сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование специалистов РосдорНИИ.

Предложение связано с тем, что при сильных снегопадах снег с дорог в России вывозится недостаточно быстро — это замедляет движение и провоцирует пробки.

Для решения проблемы предлагаются "теплые" дороги, на которых вдоль краев уложен электропроводящий цементобетон. На такой поверхности снег и лед тают быстрее. На мостах, съездах и путепроводах цементобетон предлагается размещать по всей ширине проезжей части.

В исследовании указывается, что электропроводящий цементобетон будет безопасным для водителей и пешеходов, поскольку сверху он будет покрыт защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

Роман МАРКЕЛОВ