26.09.2019 11:50 198

(Рейтер) — Палата представителей США во вторник объявила о начале расследования в рамках формальной процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, спровоцировав волнения на американском фондовом рынке, однако история показывает, что у инвесторов нет повода для беспокойства.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры после встречи за закрытыми дверями с законодателями-демократами, сказав, что действия Трампа подрывают национальную безопасность и нарушают Конституцию США.

S&P 500 закрылся снижением на 0,84%, отчасти из-за тревог в ожидании выступления Пелоси.

Угроза импичмента взбудоражила рынок, однако инвесторы говорят, что темой номер один остается затяжная торговая война и ущерб, который она может нанести глобальной экономике.

Отстранение Трампа маловероятно, поскольку для признания его виновным необходимо 2/3 голосов в Сенате, контролируемом республиканцами.

"Этого не произойдет, когда контролируемый республиканцами Сенат должен признать виновным действующего президента-республиканца", — сказал старший вице-президент BB&T Wealth Management Баки Хелвиг, назвав "чепухой" импичмент Билла Клинтона в 1998 году.

В 1974 году, после отставки президента Ричарда Никсона на фоне угрозы импичмента из-за Уотергейтского скандала, американские акции и валюта также отреагировали снижением.

Однако такая волатильность рынка также наблюдалась на фоне решения Никсона приостановить конвертирование доллара в золото и рецессии после нефтяного кризиса конца 1973 года, сказал Джон Норманд из JPMorgan.

S&P 500 упал на 10% за 11 сессий до 8 октября 1998 года, когда в Палату представителей были отправлены статьи импичмента Клинтона. Однако к 21 октября индекс восстановил потери и продолжил расти в оставшуюся часть года, завершив его подъемом на 27%.

Ноэл РЭНДУИЧ, Стивен КАЛП

