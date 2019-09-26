26.09.2019 17:37 203

Кабинет министров выделяет помощь ряду регионов на строительство жилья и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Средства распределят между Новгородской, Курской, Липецкой областями, Камчатским краем и Карачаево-Черкессией.

"1,5 миллиарда рублей. Это строительство домов, в том числе для многодетных семей, для обеспечения ввода в эксплуатацию новых объектов ЖКХ", — пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Ряд субсидий правительство предусмотрело для Дальнего Востока. Так, около одного миллиарда рублей получит бюджет Еврейской автономной области, чтобы сбалансировать свой бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы.

Дополнительную финансовую поддержку для центров экономического роста получат Бурятия, Забайкальский край и Амурская область. "В течение 2019-2020 годов дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей. Деньги также пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры", — подчеркнул глава кабинета министров.

За счет этих средств в Республике Бурятия будет проведен капитальный ремонт колледжа, техникума, девяти школ, школьного стадиона, трех домов культуры, обустроен детский автогородок, создан центр ядерной медицины, в Забайкальском крае организуют водоснабжение в двух селах и построят библиотеку, в Амурской области запланированы реконструкция отделения анестезиологии Амурской областной клинической больницы и закупка для нее медицинского оборудования.

Еще около 300 миллионов рублей правительство направит на повышение информированности населения о возможности учебы и работы на Дальнем Востоке, а также на организацию программы оздоровления детей в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Благовещенске.

Владимир КУЗЬМИН