26.09.2019 17:40 248

(Рейтер) — Китайский технологический гигант Huawei установит на свои новые серверы российскую операционную систему Альт Linux, сообщил Рейтер гендиректор разработчика российского решения, компании Базальт СПО Алексей Смирнов.

Речь идет о сервере Taishan 200 на базе архитектуры ARMv8 c 64-битным процессором, о начале производства которого Huawei объявила в сентябре этого года на своей конференции в Шанхае.

Процессор пригоден не только для рабочих станций, но и для больших серверов, в частности, для дата-центров и облачных решений, сказал Смирнов.

"Мы сделали под их сервер операционную систему. Сначала планируется делать поставки с этой операционной системой на российский рынок. По поводу использования нашей системы в других странах мы сейчас ведем переговоры", — сказал Смирнов.

Представитель Huawei подтвердил Рейтер, что на эти серверы можно будет устанавливать российскую операционную систему (ОС), но добавил, что привлекаются и другие разработчики ОС.

Базальт СПО будет получать лицензионные отчисления от продажи серверов, сказал Смирнов, но другие условия сотрудничества с Huawei не раскрыл.

Китайская компания активизировалась на российском рынке после того, как США внесли Huawei в черный список, с фигурантами которого запрещено торговать американским предприятиям. В частности, Huawei обсуждает установку российской мобильной операционной системы Аврора на планшеты китайской компании для проведения национальной переписи населения в РФ, сообщили в августе источники Рейтер.

Надежда ЦЫДЕНОВА, Антон ЗВЕРЕВ