Информатор заподозрил Трампа в попытках добиться зарубежного вмешательства в выборы 2020 года

26.09.2019 17:41 208

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Информатор, чья жалоба была обнародована в четверг, заподозрил президента США Дональда Трампа в использовании своих полномочий, чтобы добиться вмешательства Украины в выборы 2020 года, поставив под угрозу национальную безопасность.

В результате разгоревшегося после сообщений о жалобе скандала, демократы Палаты представителей объявили о начале расследования в рамках формальной процедуры импичмента в отношении Трампа, обвиняя его в обращении за зарубежной помощью, чтобы дискредитировать своего оппонента Джо Байдена в преддверии выборов в следующем году.

Доклад информатора был рассекречен и опубликован комитетом по разведке Палаты представителей.

Жалоба касается, в частности, телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля, во время которого американский лидер призывал коллегу провести расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской газовой компании.

Трамп отрицает какие-либо нарушения.

Патриша ЗЕНГЕРЛЕ