26.09.2019 17:43 342

Российская компания X5 Retail Group изменит формат сети продуктовых гипермаркетов «Карусель», говорится в релизе ритейлера в четверг, 26 сентября.

Компания трансформирует 34 «Карусели» в супермаркеты большого формата и передаст под управление бренда «Перекресток», также входящего в X5 Retail Group. Осуществить этот шаг ритейлер рассчитывает к началу 2021 года. Также X5 хочет закрыть 20 гипермаркетов к 2022 году.

Предполагается, что оставшиеся 37 «Каруселей» продолжат работать под этим брендом. Менеджмент протестирует различные улучшения и проанализирует дальнейшие перспективы магазинов.

По словам представителя ритейлера, которые приводит РБК , компания ориентируется на покупателя, который «голосует ногами против гипермаркетов как формата».

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.

В январе международная консалтинговая компания Dеlоittе опубликовала список топ-20 быстрорастущих ритeйлeрoв мира. В него вошел X5 Retail Group.