26.09.2019 17:44 305

У следователей две основные версии причин ЧП в барнаульском аэропорту имени Германа Титова, которое случилось вечером 25 сентября: ошибка пилотирования или техническая неисправность загоревшегося шасси. Выбрать приоритетную и определить виновных — экипаж или технические службы — удастся только после проведения экспертиз.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Тем временем пассажиры отходят от шока и делятся эмоциями от пережитого. Что же происходило на чартерном "Боинге 676-300" и за его пределами?

- При подлете к Барнаулу командир объявил, что через 15 минут предстоит посадка. Народ стал потихоньку готовиться, одевать детишек. Но, знаете, я довольно часто летаю и почувствовала: что-то не так, как-то боком, что ли, мы летим. А потом было несколько очень ощутимых ударов о взлетно-посадочную полосу, и — мы снова набираем высоту. Конечно, народ заволновался, — рассказала "РГ" Ирина Солнцева, возвращавшаяся из Камрани с внучкой и внуком.

Специалисты аэропорта подчеркивают, что командир воздушного судна вправе увести его на второй заход, если он не уверен в успешной посадке. С борта самолета пришло сообщение о дестабилизированном положении "Боинга". Он сделал второй круг и пошел на посадку. Она оказалась мягкой. Но на второй половине пробега самолета из правой стойки шасси начали вырываться языки пламени.

- В причинах возгорания сейчас разбирается специальная комиссия Росавиации. Самолетное шасси — сложный агрегат. Возможно, подшипник разрушился или тормозной механизм. А может, пневматика полетела. Открытое горение обнаружили сразу несколько специалистов аэропорта, они связались с диспетчерской службой, а та — с командиром воздушного судна. Он и принял решение об эвакуации пассажиров сразу после остановки, — пояснил директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

Надо ли было проводить экстренную эвакуацию, если пожарные быстро справились с огнем?

Виталий Архипенко считает, что экипаж поступил правильно, не было полной уверенности, что пожар в правой стойке шасси погашен до конца. А ведь шасси расположены рядом с огромными топливными резервуарами.

- После остановки самолета командир строго попросил всех оставаться на своих местах. Наверное, в это время экипаж срочно готовил эвакуационные средства. А потом раздалась команда быстро покинуть судно. И тут, конечно, часть пассажиров запаниковала. Во втором салоне произошла небольшая давка, одни визжали, другие кричали. В первом салоне было много детей, но взрослые вели себя спокойнее — видимо, чтобы не испугать ребятишек. Нам сказали, что нужно бежать подальше в поле — боялись возгорания и взрыва. Особенно запомнился стюард, который стоял у входа и громко повторял то по-русски, то по-английски: "Прыгать! Бежать! Прыгать! Бежать!" Я-то думала, будут обычные трапы, а тут надувные! Прыгнули с внуком и внучкой, мигом пролетели, приземлились удачно и побежали от самолета. Когда я обернулась, то увидела, как от "Боинга" валит пар и дым — огня не заметила. Пожарные молодцы — быстро сработали, как на учениях. На улице был поздний вечер, многие из нас были в шортах, некоторые даже босиком, но никто не чувствовал холода — такой был стресс! Потом у меня стало давить сердце, — вспоминает Ирина Солнцева.

По данным регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, из 334 пассажиров "Боинга 767-300" за медпомощью на территории воздушного порта обратились 49 человек. Еще семерым она понадобилась позже — уже на дому, когда прошел первый шок. Наиболее серьезную травму получила женщина, которую с переломом поперечных отростков позвоночника госпитализировали в краевую больницу. Переломы конечностей диагностированы еще у двух человек. Другие пассажиры отделались ссадинами и ушибами. Части из них понадобилась профессиональная помощь психологов, некоторым — корвалол и различные успокоительные, в том числе ром, купленный в "Дьюти Фри". Двадцать шесть детей (троим не исполнилось еще и трех лет), к счастью, не пострадали. Взрослые получили травмы при использовании аварийных трапов. Один из трапов раскрылся не до конца, и у людей получилось слишком жесткое приземление.

- Можно представить аквапарк, когда ты спускаешься с горки и плюхаешься в воду. Тут ты плюхаешься на асфальт, и, конечно, у всех содранные руки, ноги и колени. Муж цел, у меня ссадины на коленях и растяжение связок правого голеностопного сустава, — рассказала пассажирка Юлия одному из местных интернет-порталов.

При этом все пострадавшие дружно говорят об оперативной и слаженной работе спасателей. С момента остановки горящего "Боинга" у края взлетно-посадочной полосы не прошло и минуты, а первый экипаж аварийно-спасательного обеспечения полетов примчался к самолету и тушил пожар пенообразователем. Другие экипажи помогали людям, слетавшим по широким скользким трапам. После того как сработала система оповещения, на место инцидента быстро прибыли сотрудники МЧС, медики, полиция.

Невероятно, но факт: 25 сентября в аэропорту проходили плановые учения по ликвидации пожара на самолете. Предполагалось, что загорелся самолет внутренних авиалиний.

- Подразделения РСЧС и МЧС Алтайского края прибыли в аэропорт в течение 10 минут после поступления информации. Получив оповещение, многие из наших сотрудников решили, что это продолжение дневных учений. Конечно, всем нам очень пригодились отработанные взаимодействия с различными службами. Ни у меня, ни у моих коллег таких счастливых совпадений учений с реальностью еще не было, — сообщил "РГ" начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

Эвакуация людей с места происшествия времени заняла немного. Всем нуждающимся были предоставлены места в гостинице аэропорта, чтобы переночевать или просто умыться и привести себя в порядок. Региональный минтранс предоставил автобусы для доставки пассажиров в Барнаул, Бийск, Рубцовск, Тогульский и Калманский районы. К сожалению, накладки все равно случились.

- У людей возникли неудобства из-за долгого прохождения паспортного контроля. Особенно не повезло тем, кто оставил ручную кладь с одеждой и паспортами и посадочными талонами в самолете. Помогли сотрудники полиции, — признает Архипенко.

Еще большие нарекания у пассажиров вызвала выдача багажа. Четыре часа ждали они свои вещи. А когда их стали выдавать, в багажный зал почему-то пропускали по пять человек.

- Мы надеялись, что после стольких переживаний нас просто развезут по домам, а багаж разрешат забрать на следующий день. Но все спутало объявление, что чемоданы вот-вот начнут выдавать. Так и сидели — ждали — говорит Ирина Солнцева.

К чести краевых властей заместитель председателя регправительства и зампред краевой комиссии по ЧС Игорь Степаненко принес пассажирам злополучного рейса Камрань — Барнаул официальные извинения за причиненные неудобства. По словам Степаненко, недочеты в организации работы аэропорта с пассажирами международных рейсов — в частности, недостаточное число окон пограничного контроля и слабая пропускная способность зала выдачи багажа — будут устраняться. Об этих недочетах было известно давно. Форс-мажорные обстоятельства лишь обострили эту тему.

Несмотря на авиаинцидент (так власти официально называют понедельничное ЧП), барнаульский аэропорт уже во вторник утром работал в штатном режиме и принимал самолеты. Чтобы отправить очередных пассажиров из Барнаула в Камрань, Azur Air прислала резервный самолет. "Боинг", на котором случился пожар, стоит между второй и третьей взлетными дорожками и не мешает работе аэропорта в штатном режиме. Его экипаж проходит в Барнауле положенные в таких случаях штатные процедуры.

Сама авиакомпания Azur Air отрицает факт возгорания и жесткой посадки — перевозчик распространил заявление, где говорится о том, что посадка прошла в штатном режиме. Однако пассажирам рейса авиакомпания готова выплатить компенсации — по 100 тысяч рублей "в счет возмещения причиненного вреда, в том числе морального". Ответственность перевозчика застрахована в "Ингосстрахе". Пассажирам, получившим травмы, рассчитают страховые выплаты в соответствии с федеральным законодательством. Сама авиакомпания совместно с авиавластями, производителем воздушного судна и аэропортом прилета расследует инцидент, а также организовала дополнительный техосмотр всего парка "Боинг-767-300" (их у нее 11).

Сергей ЗЮЗИН