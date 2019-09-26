26.09.2019 21:00 202

У каждого десятого брокера норматив краткосрочной ликвидности, который отражает способность оперативно вернуть средства клиенту, не дотягивает до 50%. Именно такой размер первого пруденциального показателя, вводимого ЦБ, станет обязательным с 1 января 2021 года. Участники рынка допускают, что в результате небольшим компаниям придется уйти с рынка и рассчитывают на смягчение методологии расчета норматива.

Как сообщили "Ъ" в Банке России, сейчас расчет показателя краткосрочной ликвидности осуществляют 85 брокеров, что сопоставимо с числом компаний, для которых эта деятельность является основной. По данным ЦБ, на июнь 2019 года значение показателя краткосрочной ликвидности почти 12% брокеров было ниже 50%. Именно такой уровень норматива планирует установить ЦБ с 1 января 2021 года для участников рынка. «Следует отметить, что многие брокеры в целях подготовки к введению нормативного значения первого пруденциального показателя уже изменили бизнес-модель, часть отказалась от возможности использования средств клиентов,— отмечают в ЦБ.— Существующие значения указывают на достаточность ликвидности у брокеров на рынке для покрытия возможного оттока средств на горизонте 30 дней».

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