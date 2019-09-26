26.09.2019 21:17 175

Национальная ассоциация пенсионных фондов не поддержала предложение Пенсионного фонда резко увеличить размер накопительной пенсии, ниже которого она выплачивается единовременно. Рынок готов на значительно меньшее повышение.

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ, объединяет 28 из 49 фондов с действующей лицензией) выступила против резкого увеличения пороговой суммы пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать их все единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, следует из письма ассоциации, направленного 23 сентября первому заместителю министра труда Алексею Вовченко (есть у РБК). При этом НАПФ поддержала предложение Пенсионного фонда (ПФР) изменить сам механизм расчета.

НАПФ предлагает порог вдвое ниже ПФР — 10% от прожиточного минимума пенсионера, то есть около 885 руб. в 2019 году. Это, с одной стороны, упростит, удешевит и ускорит назначение пенсионных выплат, а с другой — позволит выплачивать накопительную пенсию и сохранит пенсионные накопления как инвестиционный ресурс, говорится в письме НАПФ. Порог на уровне 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера адекватен размеру пенсионных накоплений, выросших за счет инвестиционного дохода, считает президент НАПФ Константин Угрюмов.

Вторая саморегулируемая организация НПФ — Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) — свою позицию Минтруду еще не направляла, сообщил РБК ее президент Сергей Беляков. Представитель ЦБ заявил, что предложение ПФР нуждается в доработке, не уточнив подробностей. Вопрос прорабатывается, сообщили представители Минфина, Минтруда и Минэкономразвития.



Сколько пенсионеров затронут разовые выплаты

Для назначения накопительной пенсии сегодня необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений, подсчитывал глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. В случае реализации предложения ПФР человеку, чтобы получать накопительную пенсию, придется накопить на счету 450–500 тыс. руб. Вдвое меньший порог потребует накопить около 228 тыс. руб., оценивает эксперт.

НПФ ВТБ поддерживает предложение Пенсионного фонда о смене механизма определения порога минимальной накопительной части пенсии, сообщили в пресс-службе ВТБ: это исключит для фондов правовые риски, связанные с тем, что расчетная страховая пенсия на момент назначения накопительной не совпадет с фактической.

Порог на уровне 10% от прожиточного минимума примерно на 50% увеличит минимальный размер накоплений на счете для единовременной выплаты, отметили в ВТБ, при этом финансовая устойчивость фондов повысится за счет увеличения размера пожизненных выплат, а количество получателей единовременной выплаты вырастет также примерно на 50%.

НПФ Сбербанка также предлагает ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера при единовременных выплатах, сказал его операционный директор Виктор Поляков. По его мнению, для назначения ежемесячных выплат остаток на счете клиента должен составлять не менее 50 прожиточных минимумов (из расчета на 2019 год размера прожиточного минимума пенсионера 8846 руб. и периода выплат накопительной пенсии 252). Таким образом, из предложений Сбербанка следует, что его позиция ближе к позиции ПФР. Поддерживаемый банком механизм «поможет упростить процесс определения права на единовременную выплату и обеспечит максимальную прозрачность процесса для застрахованных лиц», отметил Поляков.

Решение, предложенное НАПФ, позволит людям, рожденным до 1967 года, у которых пенсионные накопления чрезвычайно малы, получать их единовременно, а более молодым, которые формировали накопления до «заморозки» 2014 года и накопили более достойную сумму, получать накопительную пенсию, полагает заместитель генерального директора УК «Газпромбанк — управление активами» Вадим Сосков. «Я 1966 года рождения и попал в структуру тех, кого лишили накопительной части пенсии в 2004 году. У меня за два года накопилось где-то 15 тыс. руб. плюс инвестиционный доход, и чистый результат без учета софинансирования составляет около 25 тыс. руб. До пенсии мне лет 10–11, соответственно, и с инвестиционным доходом, грубо говоря, около 8%, накопится не больше 45 тыс. руб. Разделим эту сумму на коэффициент дожития — получится меньше 885 руб., составляющих 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера», — рассуждает Сосков.

Предложение Минтруда об отсечке на уровне 20% от прожиточного минимума пенсионера захватит и более молодые поколения, добавляет он. С этим соглашается Угрюмов из НАПФ: единовременные выплаты в основном получают люди старше 1967 года рождения, за которых взносы перечислялись всего два года в размере 2% от фонда оплаты труда (накопления формировались с 2002 по 2004 год, но затем власти отказались от этого механизма).

НАПФ, по сути, предложила компромиссное решение, говорит директор рейтингов финансовых институтов

Национального рейтингового агентства Юрий Ногин. С одной стороны, когда накопительная пенсия очень маленькая, транзакционные издержки на ее перечисление слишком велики и экономика бизнеса НПФ теряет смысл, а при выплате накоплений единовременно фонд закрывает все отношения с застрахованным лицом и становится более финансово устойчивым. С другой стороны, при пороге в 20% от прожиточного минимума очень много людей получат деньги единовременно, и возникает вопрос, зачем был нужен НПФ, если можно было копить эти деньги другим способом, добавляет эксперт.



Татьяна ЛОМСКАЯ