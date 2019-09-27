27.09.2019 10:39 186

Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщили «Известиям» в ведомстве. В систему могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН — список сейчас обсуждается. Сегодня у структур ЖКХ нет полной информации о жильцах, а без нее они в скором времени уже не смогут подать в суд на неплательщиков.

Создать единую систему персональных данных плательщиков коммунальных услуг планируется к апрелю 2020 года, рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

1 октября вступает в силу закон, который не позволяет подавать иск в Арбитражный суд без указания так называемых идентификаторов ответчика (например, СНИЛС, серия и номер паспорта, ИНН и другие), уточнил руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Это позволит исключить случаи, когда добросовестного гражданина ошибочно принимают за должника.

Для исков против неплательщиков коммунальных услуг действует отсрочка на полгода. За этот период предполагается ликвидировать пробел, связанный с отсутствием порядка получения персональных данных, рассказал «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

Замглавы Минстроя Максим Егоров сообщил «Известиям», что вопрос находится на стадии обсуждения — ведомство прорабатывает его с депутатами Госдумы и экспертным сообществом.

Предполагается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться новой системой бесплатно, отметил Павел Склянчук. Вопрос о том, какая информация должна быть в базе, — сейчас обсуждается. Это могут быть паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН (сведения о собственности), которые будут собирать, например, в органах местного самоуправления или ФНС, добавил он.

По словам Сергея Пахомова, новую систему могут интегрировать в уже существующую ГИС ЖКХ. Она запущена в 2016 году, там собраны реестры лицензий УК, списки объектов жилищного фонда, есть личные кабинеты плательщиков и УК и другие данные. Логично использовать эту платформу, а не создавать с нуля новую, считает эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ Арсений Беленький.

Максим Егоров подтвердил, что ГИС ЖК после необходимой доработки может стать такой платформой.

Участники рынка давно говорят о том, что в стране отсутствует единый механизм сбора информации о жильцах, отмечает Павел Склянчук. После появления госсистемы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты услуг ЖКХ, считает он.

Ранее управляющие компании вели первичный учет жильцов и хранили эти данные в бумажном виде, но с появлением электронного документооборота такая практика была отменена, рассказала директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. УК по инерции пользуются старыми данными, но сведения могут быть неактуальны, уточнила она.

–– Такой «подарочной» анонимностью обычно пользуются злостные неплательщики. Они знают, что без их согласия УК не могут получить персональные данные граждан, — подчеркнула коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

По ее словам, если управляющие компании быстро и законно получат доступ к данным о жильцах, это серьезно дисциплинирует неплательщиков.

В 2018 году ресурсоснабжающие организации получили право, минуя УК, взимать с граждан платежи за услуги ЖКХ, напомнила гендиректор управляющей компании «ПСН Хоум» (группа ПСН) Александра Гулева. Такая возможность есть и у региональных операторов капремонта, а с 1 января этого года — и у структур, вывозящих мусор. Но дело в том, что у всех этих организаций, как правило, нет своих баз плательщиков. Им приходится каким-то образом искать информацию самостоятельно, например, делая платные запросы в Росреестр, сказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В связи с этой неразберихой люди зачастую получают некорректные платежки или квитанции с большими суммами сразу за несколько месяцев, отметила эксперт.

Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин подтвердил, что сейчас отсутствует законодательная норма о предоставлении регоператорам данных о плательщиках для корректного выставления счетов. Об этом говорит и исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. По ее словам, компании не могут выполнять свои обязанности без информации о собственниках квартир –– их Ф.И.О., месте жительства, дате и месте рождения, а также данных об изменении состава собственников квартир.

По словам гендиректора УК «Радэкс» Евгения Беляева, новая система призвана систематизировать информацию о плательщиках, однако вопрос защиты персональных данных остается не до конца решенным, добавляет он.

Дмитрий Лесняк отметил: чтобы уберечь граждан от утечек персональной информации, необходимо не только создать техническую защиту новой системы, но и ввести меры ответственности для сотрудников сферы ЖКХ, имеющих доступ к этой информации и решивших незаконно воспользоваться ею.

Мария ПЕРЕВОЩИКОВА