Цены на нефть снижаются на фоне восстановления производства в С.Аравии

27.09.2019 10:50 148

СИНГАПУР (Рейтер) — Цены на нефть снизились в пятницу из-за сигналов о быстром восстановлении производства в Саудовской Аравии после нападений на нефтяные объекты 14 сентября, спровоцировавших резкий рост котировок.

На цены также оказывали давление опасения о слабом росте мировой экономики и его влиянии на спрос на нефть.

Фьючерсы на Brent снизились на 0,88% до $62,19 за баррель к 08:12 МСК, а фьючерсы на американскую легкую нефть WTI — на 0,51% до $56,12 за баррель.

С начала недели фьючерсы на WTI потеряли 3% — это рекордное недельное падение за 10 недель. Фьючерсы на Brent снизились на 2,9% — максимально за семь недель.

Саудовская Аравия восстановила свои мощности по добыче нефти до 11,3 миллиона баррелей в сутки после атак на нефтяные объекты, сообщили Рейтер три источника, проинформированных о деятельности компании.

Неожиданный рост запасов нефти в США на 2,41 миллиона баррелей на прошлой неделе также оказал давление на котировки.

Рослан ХАСАВНЕХ