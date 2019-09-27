27.09.2019 10:51 210

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Согласно докладу информатора, опубликованному в четверг, президент США Дональд Трамп не только злоупотребил полномочиями в попытке добиться вмешательства Украины в выборы 2020 года, преследуя собственные политические цели, но Белый дом также пытался "заблокировать" доказательства такого поведения.

Жалоба информатора была рассекречена и опубликована комитетом по разведке Палаты представителей [nL5N26H55M].

Жалоба касается, в частности, телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля, во время которого американский лидер призывал коллегу провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской газовой компании.

В результате разгоревшегося после сообщений о жалобе скандала, демократы Палаты представителей объявили о начале расследования в рамках формальной процедуры импичмента в отношении Трампа, обвиняя его в обращении за зарубежной помощью, чтобы дискредитировать Байдена в преддверии выборов в следующем году [nL5N26G0UO].

В докладе говорится, что Трамп действовал для продвижения личных политических интересов, а чиновники Белого дома вмешались, чтобы переместить доказательства в отдельную систему.

Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Джозеф Магуайер, выступая перед комитетом в четверг, сказал, что информатор, по его мнению, "поступил правильно".

"Я считаю, он следовал закону каждый шаг этого пути", — сказал Магуайер.

Личность информатора пока не раскрывается.

Трамп отрицает какие-либо нарушения.

Патриша ЗЕНГЕРЛЕ, Дэвид МОРГАН, Дойна КИАКУ