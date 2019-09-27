27.09.2019 17:44 121

(Рейтер) — Комитет по разведке Палаты представителей США в четверг опубликовал рассекреченную версию жалобы информатора, который заподозрил президента Дональда Трампа в использовании своих полномочий, чтобы добиться вмешательства Украины в выборы 2020 года.

"Я глубоко обеспокоен тем, что действия, описанные ниже, представляют собой "серьезную или вопиющую проблему, злоупотребление или нарушение закона или исполнительного указа", которое "не включает в себя разногласия по вопросам государственной политики", что соответствует определению "неотложной проблемы", — говорится в отчете.

Личность информатора пока не раскрывается.

Ниже представлены основные пункты жалобы:

* Информатор получил информацию от чиновников США о том, что Трамп использовал свою должность, чтобы добиться вмешательства в выборы 2020 года со стороны иностранного государства.

* Вмешательство включало в себя оказание давления на другую страну с целью проведения расследования в отношении одного из "главных внутренних политических конкурентов" Трампа.

* Трамп оказал давление на украинского лидера с целью продвижения личных политических интересов.

* Личный адвокат Трампа Руди Джулиани является одной из центральных фигур в жалобе на вмешательство; участие также, похоже, принимал генеральный прокурор Уильям Барр.

* Телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля входит в круг вопросов, вызывающих "опасения".

* Более шести чиновников США связались с информатором в связи с попытками Трампа добиться вмешательства Украины.

* В жалобе изложены опасения о том, что усилия по оказанию давления на Украину "создают угрозу для национальной безопасности США" и подрывают усилия по "сдерживанию и противодействию иностранному вмешательству в выборы в США".

* С информатором связались несколько чиновников Белого дома, которые сказали, что они "глубоко обеспокоены тем, что произошло во время звонка" между Трампом и Зеленским.

* Несколько чиновников США сказали, что Белый дом вмешался, чтобы "заблокировать" все записи разговора Трампа с Зеленским, демонстрируя этим, что они понимают всю серьезность ситуации.

* Адвокаты Белого дома распорядились удалить электронную стенограмму разговора из одной из компьютерных систем.

* Около десятка чиновников Белого дома слушали разговор Трампа и Зеленского.

Полный текст жалобы на английском языке доступен по ссылке here

Перевела Анна РЖЕВКИНА

