27.09.2019 17:48 151

Вице-премьер Дмитрий Козак разработал свой вариант законопроекта о защите инвестиций. Ранее он раскритиковал версию, подготовленную Минфином. Основной акцент законопроекта Дмитрия Козака — на публичности предоставления льгот.

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовил свою версию законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России». Об этом РБК рассказали источник в правительстве и представители бизнеса, получившие текст законопроекта. По их словам, до 30 сентября Минфин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, а также представители бизнеса (компаний — членов Российского союза промышленников и предпринимателей) должны изучить инициативу вице-премьера и представить свои предложения. В пятницу, 27 сентября, в РСПП также запланирована встреча Дмитрия Козака с предпринимателями по поводу законопроекта.

«Козак последовательно отстаивает идею непротиворечивого и прозрачного инвестрежима, поэтому по итогам многочисленных обсуждений законопроекта о СЗПК настаивает на существенных изменениях его основных положений», — отметил представитель вице-премьера.

В августе 2018 года Минфин представил свою версию так называемого инвестиционного кодекса, который по-прежнему находится на согласовании. Дмитрий Козак критиковал документ. В частности, вице-премьера не устроил избирательный подход при предоставлении господдержки и механизм индивидуальных соглашений с бизнесом (заключение соглашений в рамках индивидуального проектного режима).

Что предлагает Дмитрий Козак

Общая идея законопроектов и Козака, и Минфина состоит в предоставлении инвесторам по заявительному принципу комплекса льгот, включая гарантии неизменности государственного и тарифного регулирования на период реализации новых инвестпроектов. Но вице-премьер и министерство расходятся в ряде деталей:

Основной акцент законопроекта Дмитрия Козака — на публичности при предоставлении поддержки: госконтракты не могут быть отнесены к коммерческой тайне, исключение может быть установлено только федеральным законом.

Для всех инвестпроектов, по версии вице-премьера, необходимо финансово-экономическое обоснование и наличие оценки от правительства по необходимости затрат. В версии же Минфина предусмотрен лишь аудит бизнес-плана.

Процедуру доступа к господдержке Козак также предлагает сделать публичной: победитель отбора будет определяться исходя из «наивысшего общественно полезного результата инвестиционной деятельности с использованием такой поддержки».

Расходятся Козак и министерство в терминологии для нового регулирования: законопроект вице-премьера строится на уже устоявшихся в рамках инвестподдержки определениях. Сам вице-премьер ранее отмечал, что в действующем законодательстве есть устоявшийся набор терминов, а новые потребуют дополнительного времени на переработку законодательства. Минфин же настаивал на введении, в частности, новых понятий, например таких, как «соглашение о защите и поддержке капиталовложений», «стабилизационная оговорка», «инвестрежим» и т.д.

По разному два инициатора видят сроки реализации и объемы поддержки. Вице-премьер предлагает установить пороговое значение инвестиций для заключения инвестсоглашения на уровне 15 млрд руб. (в версии Минфина — 10 млрд руб.); сроки реализации — до десяти лет (предложение министерства — 20 лет).

Козак также предложил закрепить принцип неизменности по отношению не только к налоговому режиму, но и к срокам строительства транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, заложенным в инвестпрограммах естественных монополий.

В законопроекте вице-премьера для всех инвесторов предусмотрены переходные периоды в случае изменения законодательства. В частности, трехлетние — для изменения ставок налогов на добычу полезных ископаемых, на прибыль организации, на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Для тех инвесторов, которые заключат инвестиционное соглашение в период со дня вступления закона в силу по 1 января 2024 года, переходные периоды увеличиваются в три раза.

В Минфине законопроект вице-премьера получили, сообщил РБК представитель ведомства. «Сейчас сопоставляем текст полученного законопроекта с тем законопроектом, который находится на рассмотрении в правительстве. Все, что создает условия для привлечения частных инвестиций в новые инвестиционные проекты на территории России, повышает доверие между государством и бизнесом, стимулирует государственно-частное партнерство при реализации национальных проектов, будет обязательно учтено», — отметил представитель министерства.

В ФАС также готовят позицию по поступившему законопроекту, после чего она будет представлена в Минэкономразвития, сообщили РБК в регуляторе.

Какой вариант нравится бизнесу

Предложенная Дмитрием Козаком версия законопроекта, так же как документ Минфина, вызвала ряд замечаний у бизнеса. Источники в двух крупных частных компаниях, участвующих в консультациях с правительством, сказали РБК, что ранее обсуждалась возможность распространения действия законопроекта на инвестпроекты, стартовавшие с 1 января 2019 года, а не с даты вступления его в силу, которой — в лучшем случае — станет 1 января 2020 года. Кроме того, крупные частные компании-экспортеры считают публичность предоставляемой поддержки препятствием для бизнеса из-за риска претензий со стороны ВТО, говорит один из источников РБК.

Один из собеседников РБК указывает, что в версии вице-премьера нет гарантии неизменности тарифов естественных монополий для инвесторов: «Механизм, предложенный Минфином, гораздо шире: в нем есть проблемы с избирательностью, но их можно решать. В версии Козака осталось немногое из того, что прорабатывалось совместно с бизнесом в течение года».

У законопроекта Козака «более понятная конструкция», если доработать ряд моментов, например прописать отдельно экологические проекты, поскольку они не всегда приносят прибыль, а инвестпроект ориентирован на привлечение прибыли, и добавить тарифные гарантии, признают опрошенные РБК бизнесмены. Не устраивает бизнесменов и трактовка инвестпроекта как «осуществление инвестиций в форме капитальных вложений и/или разработка или внедрение технологий, включенных в перечень правительства», замечают они. Список технологий, о которых говорят собеседники РБК, планировалось создать в рамках механизма СПИК 2.0 (специального инвестконтракта — формы соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. — РБК). Но что это за «технологии», разъяснений так и не было, указывают они.

«Мы поддерживаем работу правительства по теме поддержки и защиты инвестиций. Подключение к процессу курирующего промышленность вице-премьера Козака — позитивный знак, процесс должен ускориться. Самое важное для бизнеса — стабилизация условий инвестиций, включая налоги, тарифы и регулирование», — заявил РБК представитель НЛМК Владимира Лисина. По его мнению, появление разных вариантов документа позитивно для обсуждения.

Светлана БУРМИСТРОВА