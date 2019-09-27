27.09.2019 17:53 154

Как выяснил "Ъ", масштаб проблемы мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации стремительно расширяется. По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России, который знает лишь о «капле в море» мошенничеств. Участники рынка ждут от регулятора «единого решения». Пока его нет, но в ЦБ обещают начать борьбу по нескольким направлениям, включая создание актуальной базы телефонных номеров операторов связи.

Как сообщили "Ъ" участники рынка и подтверждают данные ЦБ, летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. Так, согласно представленным ЦБ на консультационном совете по развитию национальной платежной системы данным (есть в распоряжении "Ъ"), за июнь—август мегарегулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам. В ответ на сообщения ЦБ об этих звонках операторы в 218 случаях заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, в 198 — была выявлена подмена номера банка. В более чем 2 тыс. случаев было отказано в принятии мер реагирования «ввиду отсутствия правовых оснований», отмечается в материалах ЦБ.

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