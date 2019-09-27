27.09.2019 18:01 176

Промсвязьбанк (ПСБ), на базе которого создается опорный банк российской оборонки, полностью засекретил свою финансовую отчетность за август. Он не раскрыл ни одной бухгалтерской формы на 1 сентября 2019 года. "Ъ" удалось частично восстановить показатели. Как выяснилось, банк постепенно избавляется от крупной партии золота, увеличил депозиты юрлиц, а также получил убыток, который эксперты связывают с созданием резервов по проблемным активам.

В опубликованной ЦБ отчетности кредитных организаций за август ПСБ, входящий в топ-30 крупнейших банков, не раскрыл ни данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, ни расчет собственных средств (капитала), ни информацию о значениях обязательных нормативов.

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