30.09.2019 17:28 147

В жилых многоквартирных домах с 1 октября значительно ужесточаются правила размещения гостиниц или хостелов.

Вступает в силу закон , вносящий изменения в Жилищный кодекс России. Они запрещают использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гражданам гостиничных услуг.

Законодатели пошли навстречу гражданам, которые жаловались, что по соседству с их квартирами работают мини-отели, а подъезды превращаются в проходной двор. Были и судебные разбирательства. А в марте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование о том, как россияне оценивают законопроект о запрете размещения хостелов на жилых этажах многоквартирных домов. 70 процентов опрошенных заявили, что хостелы создают неудобства для других жителей. Сначала депутаты Госдумы хотели ввести новые правила весной этого года, но Совет Федерации отклонил такую редакцию законопроекта, дав возможность владельцам хостелов адаптироваться к новым условиям.

Как уточнила "Российской газете" эксперт Федеральной кадастровой палаты России Надежда Лещенко, закон не запрещает хостелы как вид гостиниц вообще. Но он ограничивает их расположение: теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения. С 1 октября хостелы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Хостелы должны размещаться на первых этажах. Расположение выше допустимо, если под ними только аналогичные нежилые помещения. Такие же требования сейчас применяются к предприятиям потребительского рынка и сферы услуг.

"Если у кого-то из жильцов возникло подозрение, что в квартире по соседству располагается гостиница, перед направлением жалоб в надзорный орган лучше уточнить, действительно ли при ее организации были допущены нарушения. Чтобы уточнить статус помещения, нужно заказать выписку из Единого реестра недвижимости (ЕГРН) об общих характеристиках этого объекта", — говорит Надежда Лещенко.

Чтобы хостел продолжил работу после 1 октября, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой. Стоит отметить, что в этом году правила перевода в нежилой фонд существенно ужесточились. Прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением, собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в подъезде.

Ольга ИГНАТОВА