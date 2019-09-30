30.09.2019 18:00 133

На российское и импортное вино будет установлена единая ставка акциза. Кроме того, будут введены акцизы на виноград. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Ставки акцизов на вино повышаются, при этом они выравниваются для российской и зарубежной продукции. Акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Кроме того, вводятся акцизы на виноград и виноматериалы. На виноград ставка в 2020 году составит 30 рублей за тонну, в 2021 году — 31 рубль, в 2022 году — 32 рубля, а на виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло — 31 рубль за литр, 32 рубля и 33 рубля.

Производители вина из винограда российского происхождения при этом смогут получить налоговые вычеты с повышающим коэффициентом. Под вычеты попадут суммы акциза, исчисленные при использовании принадлежащего налогоплательщику винограда для производства из него вин, игристых вин, виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, которые будут реализованы в налоговом периоде.

Роман МАРКЕЛОВ