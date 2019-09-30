30.09.2019 18:03 135

С 1 октября 2019 года в квартирах можно устраивать гостиницы только в случае, если помещение переведено в категорию "нежилого".

Это означает, что теперь в многоквартирном доме хостел может располагаться только на первом этаже в нежилом помещении с отдельным входом. Что и предусматривает закон , вступивший 1 октября в силу.

Его обсуждали много лет. До этого были многочисленные обращения граждан, которые вынуждены жить рядом с шумными квартирами, используемыми под хостелы. Кроме того, такие пристанища еще и зарекомендовали себя как небезопасные. Нередко там случаются пожары или драки. При этом помещения не оборудованы тревожными кнопками и средствами защиты, их никто не охраняет. Наконец, это антисанитария в подъезде.

Хостелы популярны за рубежом. Законы там жесткие. "В Европе и Северной Америке деятельность хостелов строго урегулирована и, как правило, требует наличия лицензий из самых различных инстанций. Любое нарушение влечет отзыв лицензии, а следом приостановление или прекращение деятельности хостела", — рассказал эксперт гостиничного рынка Алексей Гавришев.

В России же владельцы хостелов долгое время чувствовали себя безнаказанно, существовали вне закона и даже не задумывались ни о каких лицензиях. Теперь около 20-30 процентов таких гостиниц уйдут с рынка, прогнозирует руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. По его словам, первые этажи — чересчур дорогое удовольствие. Многие хостелы не смогут туда переехать из обычных квартир.

"Если мы возьмем, например, Москву или Санкт-Петербург, то здесь далеко не все могут позволить себе взять в аренду коммерческие помещения на первых этажах, потому что ее цена в зависимости от места вырастает в десятки раз", — отметил Александр Моор. Либо это затраты на перевод помещения в нежилое, организацию отдельного входа. И в обоих случаях надо еще купить и установить необходимое для обустройства гостиниц оборудование. Затратно выходит.

Соответственно, в первую очередь уйдут именно "бедные" хостелы, которые располагаются в жилых квартирах и не могут гарантировать своим жильцам комфорт и безопасность.

То, что владельцы гостиниц уже пытаются избавиться от бизнеса, ставшего незаконным, очевидно.

По данным портала "Авито", за год число предложений о продаже хостелов как готового бизнеса выросло на 7,9%. При этом спрос в 20 из 26 городов сократился на 2,9%, а накануне вступления в силу нового закона произошло самое сильное падение спроса — на 23%.

Вместе с тем уход отельеров не должен существенно отразиться на туристическом рынке. "Даже повышение цен с учетом того, что предпринимателю пришлось менять помещение или приводить в порядок имеющееся, будет не очень существенным", — добавил в разговоре с "РГ" Александр Моор.

С ним солидарен президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он уверен, что свое дело сделает удачно выбранное время вступления закона в силу — сейчас большие туристические сезоны во всех городах закончились, а к следующим рынок уже успеет перестроиться.

Владельцев хостелов, расположенных в жилых помещениях, в случае продолжения работы после первого октября, ждут санкции. "Во-первых, при выявлении таких хостелов органы прокуратуры и Роспотребнадзора в регионах будут собирать материалы и отправлять их в суд. А суд может признать бездействие коммерсантов незаконным и обязать их привести деятельность хостела в соответствие с требованием закона.

Во-вторых, лица, организовавшие хостел в жилом помещении, будут нести ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых зданий, за нарушение правил противопожарной безопасности, за оказание услуг ненадлежащего качества. А также за несоблюдение прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об услуге и исполнителе", — рассказал Алексей Гавришев.

Нарушившие все эти требования навлекут на себя целый "ураган" санкций от государства. Для продолжения работы собственнику хостела все равно придется перевести помещение из жилого фонда в нежилой и выполнить все необходимые предписания. "Понадобится немного времени, чтобы очистить рынок. Система правоохранительных органов сейчас выстроена достаточно эффективно. За пару месяцев возможно справиться со всеми незаконными хостелами. Останутся единичные случаи", — заключил Айдар Галеев, руководитель департамента стратегического консалтинга компании RRG.

Екатерина ЯСАКОВА