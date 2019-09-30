30.09.2019 20:06 133

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Расследование Палаты представителей в отношении президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, как ожидается, вступит в активную фазу на этой неделе, когда законодатели заслушают показания очевидцев, касающиеся обвинений со стороны информатора, сообщившего, что американский лидер просил украинского коллегу проверить деятельность своего внутреннего оппонента.

Информатор из разведсообщества США в жалобе сослался на телефонный разговор от 25 июля, в ходе которого Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении Джо Байдена, своего потенциального соперника на предстоящих выборах в 2020 году, и его сына Хантера, который входил в совет директоров украинской газовой компании.

Демократы обвиняют Трампа в давлении на уязвимого союзника США для получения компромата на политического оппонента ради личной политической выгоды. Телефонный разговор состоялся после того, как Трамп заморозил почти $400 миллионов помощи Украине, борющейся с пророссийским мятежом на востоке страны. Позднее помощь была предоставлена.

Расследование в рамках процедуры импичмента возглавляет комитет по разведке Палаты представителей. Расследование в контролируемой демократами Палате представителей может привести к одобрению статей импичмента президента и последующему судебному процессу в контролируемом республиканцами Сенате по вопросу отстранения Трампа от должности.

Глава комитета по разведке Адам Шифф сказал в воскресенье, что ожидает, что информатор очень скоро выступит в комитете.

Комитет должен провести закрытое слушание в пятницу с участием генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, который посчитал жалобу информатора срочной и убедительной.

Следователи Палаты должны заслушать первые свидетельские показания от двух человек, упомянутых в жалобе.

В среду три комитета Палаты представителей — по разведке, иностранным делам и надзору — должны получить показания от бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, которую Трамп назвал "плохой новостью" во время разговора с Зеленским.

В четверг комитеты заслушают показания бывшего специального представителя Трампа по Украине Курта Волкера, который ушел в отставку на прошлой неделе после того, как в жалобе было указано, что он был одним из двух американских дипломатов, связавшихся с украинскими чиновниками через день после беседы Трампа с Зеленским.

Личность информатора пока не раскрывается. Трамп в серии сообщений в твиттере в воскресенье вечером сказал, что хочет "встретиться" с информатором, которого он назвал "моим обвинителем", а также с "лицом, незаконно передавшим эти сведения" информатору.

"Этот человек ШПИОНИЛ за президентом США? Большие Последствия!" — написал Трамп.

Некоторые демократы Палаты представителей сообщили, что статьи импичмента Трампа могут быть вынесены на обсуждение Палаты уже в октябре.

Шифф сказал, что любые попытки Трампа помешать расследованию могут быть использованы для объявления ему импичмента за препятствование Конгрессу.

Дэвид МОРГАН