Трамп предположил, что главу комитета по разведке Палаты представителей можно арестовать за "госизмену"

30.09.2019 20:07 152

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь раскритиковал Адама Шиффа, председателя комитета по разведке Палаты представителей, который возглавляет расследование в рамках процедуры импичмента, и предположил, что его можно арестовать за "госизмену".

"Член Палаты представителей Адам Шифф незаконно сочинил ФАЛЬШИВОЕ и ужасное заявление, выдал его за мое как самую важную часть моего разговора с Президентом Украины и зачитал его вслух Конгрессу и Американскому народу. Это не имело НИКАКОГО отношения к тому, что я говорил по телефону. Арест за Госизмену?" — написал Трамп в твиттере.

Расследование Палаты представителей в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента, как ожидается, вступит в активную фазу на этой неделе, когда законодатели заслушают показания очевидцев, касающиеся обвинений со стороны информатора, сообщившего, что американский лидер просил украинского коллегу проверить деятельность своего внутреннего оппонента.

Макини БРАЙС, Дойна КИАКУ