Рубль дешевеет на последних торгах сентября, но заметно растет по итогам месяца

30.09.2019 20:14 142

МОСКВА (Рейтер) — Рубль в понедельник умеренно подешевел, против него сыграло укрепление валюты США на форексе и завершение сентябрьского налогового периода.

Рубль в паре с долларом вечером отметился на 2,5-недельном минимуме 65,01, но к 18.00 МСК котировки расчетами "завтра" были вблизи 64,90, и рубль теряет около трети процента.

К евро рубль теряет менее 0,1%, котировки вблизи 70,80.

По мнению Елены Кожуховой из компании Велес Капитал, текущий рост евро/рубль и тестирование 65,00 может говорить о перспективе движения к отметке 67,00, но закрепление ниже уровня 64,50 даст рублевым "быкам" шанс на возобновление покупок.

Против рубля сыграла также и падающая нефть, которая сейчас вблизи 2,5-недельных минимумов, а еще и нежелание участников рынка рисковать в последний день месяца и квартала с учетом сохранения напряженных торговых отношений между США и Китаем. Свою роль играют и ожидания роста валютных интервенций в октябре, о чем российский Минфин должен сообщить в четверг.

Баррель Brent сейчас теряет 1,3% и оценивается в $61,10 за баррель, а ранее он дешевел до $60,83, что близко к минимумам 2,5 недель.

Индекс доллара достиг в понедельник значения 99,459 впервые с мая 2017 года, и во многом это связано с текущей слабостью евро, занимающего в валютной корзине, к которой оценивается индекс, долю в 57,6%

На форексе евро дешевел до $1,0883, к 18.00 МСК котировки пары евро/доллар были вблизи $1,0905, евро теряет треть процента

Снижение евро/доллар участники рынка форекс во многом связали с потоками конца квартала, в частности с резко негативной динамикой кросс-курса евро/фунт.

В целом единая европейская валюта теряет в паре с долларом более двух процентов из-за сигналов об ухудшении экономической ситуации в еврозоне и на фоне решения ЕЦБ запустить стимулирующие программы.

Рубль же по итогам сентября готов показать заметное укрепление — он дорожает к доллару на 3% и на 3,5% — к евро.

"Рубль в сентябре, после неудачного августа, показал уверенное укрепление и завершает месяц заметным повышением против доллара и евро", — отметила Кожухова из Велес Капитал.

Поддержкой рублю выступали периодически вспыхивавшие надежды на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, снижение ставки ФРС и решение ЕЦБ запустить программу QE, а также скачок нефтяных цен в середине месяца после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

На текущей неделе в фокусе внимания будут завтрашние индексы PMI европейской и американской деловой активности в промышленности, а также пятничная трудовая статистика США за сентябрь. Релизы покажут, каково влияние торговой войны Вашингтона и Пекина на крупнейшие мировые экономики.

Запланированы еще и выступления высокопоставленных представителей ФРС. Во вторник отметятся глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс (10.15 МСК) и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард (16.15 МСК), а также члены совета директоров ФРС, Ричард Кларида (15.50 МСК) и Мишель Боуман (16.30 МСК).

"На предстоящей неделе мы не видим весомых факторов для укрепления рубля. Традиционно первая неделя месяца будет наполнена важной статистикой, в частности, не самые впечатляющие данные из США могут ослабить позиции доллара. Однако слабость нефтяного рынка в совокупности с низкой активностью инвесторов из-за выходных в Китае едва ли позволит рублю надолго вырваться из диапазона 64,05-65,20 в течение недели", — говорится в обзоре Росбанка.

Владимир АБРАМОВ